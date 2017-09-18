В Госдуме предположили, что можно ждать от резолюции Украины по Донбассу

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков рассказал, что можно ожидать от киевского проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН на территории Донбасса.

Политик убежден, что украинская сторона настроена на обострение дальнейшей ситуации, вследствие чего может предложить размещение миротворческих контингентов между Донецкой и Луганской народными республиками и Россией. По словам Новикова, подобный шаг был бы абсолютно непродуктивным, поскольку боевые действия проводятся на линии между ДНР и ЛНР и Украиной, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину исключительно для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.