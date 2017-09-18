Для предвыборной кампании Путина готовят пакет реформ

Для предвыборной президентской кампании Владимира Путина различные ведомства и близкие к Кремлю институты готовят пакет реформ. Изменения затронут здравоохранение, образование и борьбу с коррупцией, сферы, которые особенно волнуют население.

Президент РФ Владимир Путин сможет предложить эти реформа на свой четвертый срок. Отметим, Путин еще не подтвердил, что идет на выборы.

Интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на свои источники пишет, что основные темы будущей предвыборной программы президента это здоровье нации, рост доходов, развитие образования, борьба с коррупцией. Могут быть затронуты темы укрепления позиций России в мире, а также свобода и новые возможности для граждан страны.

По данным источника, работу над экономическими реформами координирует помощник президента Андрей Белоусов. Свои предложения по этим темам уже представили экс-министр финансов Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов.