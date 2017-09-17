Опальный и скандальный политик Михаил Саакашвили продолжает радовать журналистов и своих сторонников новыми темами для обсуждения. Стало известно, что Саакашвили назвал президента Украины «верховным барыгой».

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили открыто провоцирует того, кто когда-то привел Саакашвили в украинскую политику буквально за ручку, - Петра Порошенко. Политик опускается до откровенных оскорблений. На одном из митингов перед своими сторонниками в Виннице Саакашвили назвал Порошенко «верховным барыгой», сообщает РИА Новости.

Команда Саакашвили в данное время собирает требования к правительству, чтобы предъявить их в Киеве.