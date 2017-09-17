США могут закрыть посольство на Кубе
17 сентября 2017, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Не успели отношения США и Кубы восстановиться после нескольких десятилетий холодной войны, как им снова грозит забвение. Американское посольство на Острове свободы может закрыться после инцидента с дипмиссией.
О возможности закрытия американского посольства на Кубе заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишут «Известия».
Ранее несколько сотрудников американской дипмиссии стали жертвами акустической атаки. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняютсяи решение по поводу работы посольства будет принято по итогам расследования. Тиллерсон особот отметил, что данный вопрос крайне сложен и требует осторожного и взвешенного подхода.
Ранее несколько американских дипломатов в Гаване после звукового воздействия получили легкую черепно-мозговую травму.