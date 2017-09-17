Если в отношении Северной Кореи не сработают усилия дипломатов, то единственным выходом станет военное решение этой проблемы. Такое заявление 17 сентября сделал перед СМИ госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Заставить Северную Корею свернуть свои ракетные и ядерные программы сможет военная сила, если усилия дипломатов окажутся тщетными, сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Госсекретарь посетовал на то, что беспрецедентные по жесткости санкции ООН в отношении КНДР, похоже, должного эффекта не возымеют и проблему придется решать с помощью американской армии.