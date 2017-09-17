Михаил Саакашвили выдвинул ультиматум официальному Киеву

Вернувшийся на Украину скандальный политик Михаил Саакашвили ранее заявил, что пока не намерен спасать Украину, и, как всегда, изменил решение, выдвинув властям Незалежной своего рода ультиматум.

Бывший гражданин Украины, бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии на митинге в Киеве озвучил три основных требования к правительству Украины. Свой компактный ультиматум Саакашвили озвучил и на своей страничке в соцсети «Фейсбук».

Сторонники Саакашвили планируют собраться 17 октября в Киеве и потребовать от властей создания антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности и принятия нового избирательного закона.

Это основные требования Саакашвили и его сторонников, но есть и еще, которые будут озвучены раньше 17 октября.