Трамп дал прозвище Ким Чен Ыну

Ранее «Аргументы недели» сообщали о заявлении главы Северной Кореи по поводу создания в стране своих ядерных сил. Президент США такое заявление без комментария не оставил, поскольку адресовано оно было США.

Глава США Дональд Трамп справедливо считает слова Ким Чен Ына о создании в КНДР собственных ядерных сил попыткой установить паритет с США. К заявлению северокорейского лидера Трамп отнесся саркастически, назвав Ким Чен Ына Rocket Man (человек-ракета).

Прозвище главы КНДР Трамп озвучил на своей страничке в «Твиттер», когда рассказал о разговоре с президентом Южной Кореи. По словам Трампа, в беседе с Мун Чжэ Ином, Трамп посетовал ан то, что в Северной Корее медленно формируются газопроводы, поэтому ему жаль «Рокетмена» (Ким Чен Ына).