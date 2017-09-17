В США на митинге призвали Трампа наказать Путина

В центре Вашингтона у Белого дома прошел митинг сторонников американского президента Дональда Трампа. Акция получила название «Мать всех митингов». Митингующие также пришли к дому посла России в США Анатолия Антонова.

«Мы не с Путиным», «Требуем защитить американскую революцию» - с такими плакатами митингующие в Вашингтоне пришли к Белому дому. Большинство из них были одеты в майки с изображением президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. Они также призвали Трампа наказать президента России Владимира Путина за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США.