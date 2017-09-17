В СФ РФ отреагировали на сообщения ВСУ о российском беспилотнике

В Совете Федерации по международным делам полагают, что заявление ВСУ об упавшем "российском беспилотнике" является вымыслом и провокацией. Так заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова.

Климов отметил, что Украина распускает слухи по всему миру вот уже третий год о несуществующей российской армии на украинской территории.

Командование АТО в Донбассе заявило о падении в Донецкой области беспилотника "Орлан", который "соответствует модели, изготавливаемой в России" и опубликовало фото.