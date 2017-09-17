Путин направил президенту Киргизии поздравление с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин направил президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву поздравления с днем рождения.

Глава РФ подчеркнул, что в нашей стране высоко ценят вклад политика в укрепление стратегического партнерства двух государств. На официальном сайте Кремля уточняется, что Атамбаев пользуется большим уважением среди своих соотечественников и жителей других стран.

Кроме того, Путин отметил деятельность президента Киргизии в сфере развития взаимодействия в рамках ОДКБ, ЕАЭС и прочих структур. Президент РФ пожелал своего зарубежному коллеге здоровья, счастья и благополучия.