Путин направил президенту Киргизии поздравление с днем рождения
17 сентября 2017, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин направил президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву поздравления с днем рождения.
Глава РФ подчеркнул, что в нашей стране высоко ценят вклад политика в укрепление стратегического партнерства двух государств. На официальном сайте Кремля уточняется, что Атамбаев пользуется большим уважением среди своих соотечественников и жителей других стран.
Кроме того, Путин отметил деятельность президента Киргизии в сфере развития взаимодействия в рамках ОДКБ, ЕАЭС и прочих структур. Президент РФ пожелал своего зарубежному коллеге здоровья, счастья и благополучия.