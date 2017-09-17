Командование АТО в Донбассе заявило о падении в Донецкой области беспилотника "Орлан", который "соответствует модели, изготавливаемой в России". Беспилотник упал из-за технического сбоя.

Командование АТО заявило, что падение беспилотника, производящегося в России, доказывает факт "участия РФ в войне против Украины". "Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии", — пояснили в штабе.

К сообщению в соцсети прикрепили фотографии, на которых запечатлен разбившийся беспилотник. На корпусе устройства виднеются надписи, сделанные на русском языке.