Совфед: отношения России и Молдавии улучшились

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном сделала важное заявление.

По мнению политика, заметна тенденция к улучшению отношений между двумя странами. Матвиенко подчеркнула, что российская сторона не драматизирует неприятные моменты, имевшие место в последнее время, а наоборот выражает свою заинтересованность в развитии и расширении экономических и гуманитарных связей.

Как уточняет РИА "Новости", председатель Совфеда убеждена, что в улучшении отношений между Россией и Молдавией есть большая заслуга Додона как президента, который планомерно выполняет обещания, данные своему народу.