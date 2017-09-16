Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера

Бюсты и картины с изображением лидера Третьего рейха строители обнаружили при ремонтных работах в подвале здания австрийского парламента в самом центре Вены, но это не умаляет уровня скандала.

В самом центре австрийской столицы в подвале спокойно лежали бюсты и картины с изображением Адольфа Гитлера, пишет Газета.Ru. Строители обнаружили два бюста лидера фашистской Германии и четыре картины с его изображением.

Спикер нижней палаты австрийского парламента Австрии Дорис Буресон поспешил заявить о важности полного уничтожения предметов, которые напоминают о нацистской истории в здании парламента страны.

Находки будут вначале переданы ученым для изучения, а затем решится вопрос, где хранить экспонаты.