Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера
16 сентября 2017, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
Бюсты и картины с изображением лидера Третьего рейха строители обнаружили при ремонтных работах в подвале здания австрийского парламента в самом центре Вены, но это не умаляет уровня скандала.
В самом центре австрийской столицы в подвале спокойно лежали бюсты и картины с изображением Адольфа Гитлера, пишет Газета.Ru. Строители обнаружили два бюста лидера фашистской Германии и четыре картины с его изображением.
Спикер нижней палаты австрийского парламента Австрии Дорис Буресон поспешил заявить о важности полного уничтожения предметов, которые напоминают о нацистской истории в здании парламента страны.
Находки будут вначале переданы ученым для изучения, а затем решится вопрос, где хранить экспонаты.