Гройсман озвучил планы правительства Украины насчет Саакашвили

Не так страшен Михаил Саакашвили, как о нем все говорят, - приблизительно такова позиция официального Киева относительно бывшего губернатора Одесской области, который лишен украинского гражданства.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман 16 сентября прокомментировал планы Михаила Саакашвили, который прибыл на Украину. По словам премьера, кабмин Украины не станет предпринимать каких-то мер ради одной личности, сообщает «Рамблер».

Сам Саакашвили сообщал, что намерен собрать по регионам замечания граждан к правительству и вручить этот список в руки президенту Порошенко 19 сентября. Приезд Саакашвили вызвал в стране большой резонанс, а планы бывшего одесского губернатора журналисты прозвали «походом на Киев».