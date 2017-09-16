Германия прекращает сотрудничество с Турцией

Глава германского правительства Ангела Меркель в интервью немецкой прессе 16 сентября заявила, что ФРГ еще больше сократит экономическое сотрудничество с Турцией ради освобождения задержанных там немцев.

Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия пересмотрит экономические контракты с Турцией на предмет их свертывания, сообщает ТАСС.

Сворачиванием экономического сотрудничества с Турцией Германия добивается освобождения своих соотечественников, которые были задержаны в Анкаре. Известно, что задержанным оказывается помощь по линии консульства, но турецкая сторона всячески препятствует этому.

В Турции задержано свыше 50 граждан Германии, аресты вызваны политическими мотивами. Ожидается, что в октябре лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о приостановлении переговоров о вступлении Турции в ЕС.