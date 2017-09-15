"Нафтогаз": "Турецкий поток" уничтожит украинскую линию ГТС

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", что строительство газопровода "Турецкий поток" сделает ненужной южную линию украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение", — сказал руководитель госкомпании.

Коболев подчеркнул, что в настоящий момент невозможно предсказать объем инвестиций в украинскую ГТС, поскольку судьба тразита газа через территорию страны неизвестна.

Ранее сообщалось, что глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.