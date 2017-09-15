Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.

По его словам у Киева и Siemens якобы были соглашения о поставках компрессорных систем для ГТС, но затем компания из ФРГ "отказалась от такого сотрудничества, поскольку это угрожало их контрактам в РФ", заявил Коболев в ходе выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

В Siemens РИА Новости сообщили, что компания на данный момент не может комментировать ситуацию.

Пресс-служба Евросоюза 4 августа заявила, что антироссийские санкции были расширены из-за скандала вокруг поставок турбин производства «Сименс» в Крым.

Минэнерго РФ в своем комментарии указало на то, что Европейский союз, принимая решение об ограничительных мерах, вмешался в спор двух хозяйствующих субъектов и тем самым нарушил нормы международного права.