В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

Жителей Крыма, пересекающих украинскую границу, подвергают всевозможным унижениям, на них оказывают психологическое давление, рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Крымчан задерживают на границе с Украиной, вербуют. Но люди ведь не хотят испытывать такого унижения и давления. Их там ставят на колени, заставляют давать какие-то клятвы», – сказал Мурадов, передает радиостанция "Спутник в Крыму". Как считает Мурадов, такие методы со стороны Киева недопустимы.

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление Евросоюза, который не признал выборы в Крыму и Севастополе, как не признал присоединение полуострова к России в марте 2014 года.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что миротворческие силы следует разместить на российского-украинской границе.