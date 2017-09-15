Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Сергей Аксенов предложил создать «клуб друзей по деоккупации Украины».

Так политик прокомментировал сегодняшнее заявление украинского лидера Петра Порошенко, объявившего о планах образовать группу «друзей деоккупации Крыма». Глава Крыма считает, что в сообщество, за создание которого он выступил, должны войти представители Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Кроме того, руководитель Республики Крым назвал украинскую власть провокатором, чье главное предназначение состоит в разжигании русофобии на международном уровне. Все заявления Порошенко нужно рассматривать в этом ключе, уверен Сергей Аксенов.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, как на высказывание президента Украины отреагировали в Совете Федерации.