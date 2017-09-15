Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в дела ее соседей

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон разразился обвинениями в адрес России. Он уверяет, что РФ беззастенчиво вмешивается в дела своих демократических соседей. Видеозапись его речи опубликована в твиттере Госдепа.

Тиллерсон заявил на выступлении в Госдепартаменте, что Соединенные Штаты поддерживают своих демократических партнеров, борясь за сохранение демократии от вмешательства в дальнейшем.

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушает действующие в настоящий момент международные нормы и поставляет оружие боевикам движения "Талибан", деятельность которого запрещена в РФ.