В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР ответили Петру Порошенко, назвавшему себя президентом мира. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего сравнил его с персонажем фильма.

Заявление Порошенко напомнило Дейнего советский фильм "Волга-Волга". В нем присутствует лицо в виде персонажа Бывалова, который доказывает свою причастность ко всем событиям. Дейнего добавил, что глава Украины и является некой смесью этого персонажа и какого-то человека с психиатрическим заболеванием.

Имиджу Порошенко как миротворца также противоречит его заявление о том, что Украина надеется получить от США не только оборонительное вооружение, отметил Дейнего.

«Здесь тоже оговорка по Фрейду. Если он говорит об обороне, защите своих позиций, то почему надеется получить не только оборонительное оружие?» — подчеркнул Дейнего, передает RT.

Петр Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что украинская сторона хочет мира и назвал себя президентом мира, попросив при этом у США оружие.