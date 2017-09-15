В Кремле заверили, что никогда не откажут в помощи жителям Донбасса

В Кремле опровергли информацию о том, Россия отказалась от гуманитарной помощи Донбассу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о перераспределении средств, но не в ущерб каждой стороне.

Ранее сообщалось о том, что правительство намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда. При этом Дмитрий Песков не смог назвать объем помощи, которую Россия предоставляет жителям ДНР и ЛНР.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти", - цитирует Пескова "Интерфакс".