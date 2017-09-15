В Кремле осудили новый ракетный пуск Северной Кореи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают очередной ракетный запуск КНДР.

По мнению властей РФ, данные действия ведут к росту напряженности на Корейском полуострове. Как уточняет сегодня издание "Известия", Песков подчеркнул, что самое главное, что можно сделать в настоящий момент – это однозначно демонстрировать негативное отношение этим запускам.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в рамках принятия последней резолюции СБ ООН по вопросу КНДР страны выразили единую точку зрения на ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове.