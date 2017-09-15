Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
15 сентября 2017, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 15 сентября, российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон побеседовали по телефону.
Данную информацию сегодня предоставил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, который отметил, что телефонные переговоры между политиками закончились недавно. Как уточняет издание ТАСС, подробности разговора Путина и Макрона будут обнародованы позже.
Отмечается, что на сегодняшний день у Путина запланирован ряд рутинных рабочих встреч, в частности, совещание с постоянными членами Совета безопасности.