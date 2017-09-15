Утверждены итоги дополнительных выборов в Госдуму

В пятницу, 15 сентября, в рамках заседания Центризбиркома России, были утверждены результаты дополнительных выборов в Государственную Думу по Брянскому и Кингисеппскому одномандатным округам.

Согласно последней информации, новыми депутатами нижней палаты избраны Сергей Яхнюк из партии "Единая Россия" и Борис Пайкин из ЛДПР. Как уточняет ТАСС, довыборы в Ленинградской и Брянской областях состоялись 10 сентября – в единый день голосования.

Отметим, что мандаты в двух округах принадлежали "Единой России", однако партия выдвинула своего кандидата только в Кингисеппском округе.