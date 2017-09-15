Российский депутат знает, как решить корейскую проблему

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков знает, как можно решить корейскую проблему.

По мнению политика, следует устранить американские базы с территории Южной Кореи и Японии. Новиков подчеркнул, что данная мера могла бы обеспечить ощутимую разрядку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что и Северная Корея, и Китай осознали бы в этом случае, что в данном направлении в составе США военная угроза минимальна, передает РИА "Новости".

Напомним, сегодня утром власти КНДР осуществили очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японии.