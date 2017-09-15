Слуцкий высказался о новом ракетном испытании КНДР

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий жестко высказался по поводу очередного ракетного испытания КНДР.

По мнению политика, действия Северной Кореи являются вызовом всему мировому сообществу, поэтому следует искать эффективные пути для возобновления переговоров с властями страны. Как уточняет ТАСС, Слуцкий подчеркнул, что Пхеньян ведет крайне опасную "игру на нервах" и добавил, что российская сторона не поддерживает провокации подобного рода.

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что очередное ракетное испытание КНДР необходимо осудить самым серьезным образом.