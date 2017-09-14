Во время выступления в Лондоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон в очередной раз выразил надежду на улучшение отношений с Россией. Повторение этой фразы стало звучать как заклинание, не подкрепленное конкретными действиями.



Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление Тиллерсона. Эксперт считает, что госсекретарь США вынужден систематически произносить эту «ритуальную» фразу о намерении улучшить отношения с Россией потому, что на нем строилась предвыборная компания Дональда Трампа. Слова звучат как напоминание об этом, чтобы отвлечь внимание избирателей от понимания того, что избранный президент не держит свои обещания. Хотя, возможно, у него просто нет ни технической возможности, ни желания реализовать этот тезис.



