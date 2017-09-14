Результаты выборов свердловского губернатора утверждены официально

Избирательная комиссия Свердловской области сегодня приняла постановление «О результатах выборов губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», которое будет опубликовано в "Областной газете" 15 сентября.

Как говорится в постановлении, в голосовании на выборах приняло участие около 1,27 млн избирателей, что составило 37,32% от общего числа свердловчан, имеющих право принимать участие в выборах.

За избрание Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области проголосовали более 788,9 тыс. жителей региона (62,12% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах).

«Известить Куйвашева Евгения Владимировича не позднее 15 сентября 2017 года об избрании на должность губернатора Свердловской области», — говорится в поставновлении облизбиркома.