Евросоюз продлил антироссийские санкции

Руководство Европейского союза приняло решение продлить действие антироссийских санкций. Об этом сегодня официально объявил Совет ЕС.

В заявлении Совета отмечается, что ограничительные меры останутся в силе еще как минимум 6 месяцев. В европейских санкционных списках в настоящий момент находятся 149 граждан России и 38 компаний из РФ.

Накануне «Аргументы недели» писали, что ущерб от санкций, введенных западными странами против Российской Федерации, оценили в ООН. Эксперты международной организации пришли к выводу, что ежегодно европейская экономика теряет из-за ограничительных мер около 15 млрд долларов.