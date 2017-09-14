Климкин: украинцам опасно находиться в Белоруссии

Украинцам опасно находиться на территории Белоруссии. Об этом 14 сентября заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава иностранного ведомства Украины опасается российских спецслужб.

Российские спецслужбы, по мнению Павла Климкина, активно работают на территории Белоруссии, и граждане Украины могут попасть под их влияние. Поэтому глава украинского МИДа заявил, что гражданин Украины должен тщательно все взвесить, прежде чем отправиться в Белоруссию. По словам Климкина, российские спецслужбы «последовательно работают против украинцев».

Ранее заместитель Климкина Елена Зеркаль говорила о том, что политика Белоруссии довольно подозрительна, хотя по факту республика является партнером Киева. Что подозрительного в политике Белоруссии, чиновница иностранного ведомства не пояснила.