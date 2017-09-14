Столтенберг заявил, что России и НАТО удалось наладить диалог

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал в четверг важное заявление.

По его словам, России и НАТО удалось наладить по некоторым вопросам периодический диалог. Столтенберг подчеркнул, что в настоящий момент альянс изучает возможность проведения после перерыва нового заседания Совета Россия – НАТО, передает РИА "Новости".

Генсек организации добавил, что с лета прошлого года было проведено уже пять встреч, что свидетельствует о налаженном периодическом обмене мнениями НАТО и России по ряду вопросов.