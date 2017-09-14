Представители России и США проводят в Астане переговоры по Сирии

Делегации России и Соединенных Штатов Америки проводят двусторонние консультации в рамках переговоров по Сирии в Астане.

Данную информацию в четверг, 14 сентября, предоставил источник в российской делегации. Уточняется, что ранее в Астане состоялась беседа представителей РФ со спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стаффаном де Мистурой, передает ТАСС.

Подчеркивается, что от российской стороны в переговорах принимает участие спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, а от США в дискуссиях участвует исполняющий обязанности помощника госсекретаря Штатов Дэвид Саттерфилд.