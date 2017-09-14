Подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Таиландом

Власти России и Таиланда подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в военно-технической сфере.

Данную информацию предоставили в четверг, 14 сентября, в российском посольстве в Бангкоке. В столице Таиланда документ о сотрудничестве подписали замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов и глава объединенного управления тыла штаба Вооруженных сил Таиланда вице-адмирал Тива Дарамыанг, передает ТАСС.

Отметим, что контакты между двумя странами в сферах обороны и безопасности в последнее время значительно активизировались. В частности, в марте текущего года в Таиланд нанес визит главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.