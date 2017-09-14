России предложили продать ее дипсобственность

Скандал вокруг российской дипсобственности в США получил продолжение, теперь Генконсульству России в Сан-Франциско предъявлен иск за нарушение экологии. Российская сторона готовит встречный иск.

Российские власти готовы обратиться за помощью к ведущим американским юристам, чтобы отстоять свою дипсобственность, пишет «КоммерсантЪ».

Напомним, в США 2 сентября были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и два торгпредства, доступ к зданиям остается заблокированным. Заместитель министра иностранного ведомства РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что российская сторона не намерена продавать свою дипсобственность, чего и добивается американская сторона. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно предлагал своему российскому коллеге Сергею Лаврову продать дипсобственность.

Теперь дипломатам РФ предъявлены претензии в нарушении экологических норм. Причина иска – черный дым над Генконсульством РФ 1 сентября, - «Аргументы недели» сообщали об этом.