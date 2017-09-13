Саакашвили сообщил дату своего появления в Киеве

Поведение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили журналисты уже окрестили «походом на Киев». Саакашвили пообещал проехаться по украинским городам, но таинственно исчез из гостиницы.

Где сейчас находится лидер партии "Рух новых сил" и экс-глава Одесской области, никто не знает. Последний раз Саакашвили видели в Черновцах, где он выступал перед местными жителями и пообещал прибыть в столицу Украины 19 сентября, на День архангела Михаила, который считается хранителем Киева. Саакашвили считает, что Киев надо спасать и потому провел ассоциацию со святым. Бывший губернатор, лишенный украинского гражданства, планирует собрать по городам все замечания украинского народа, чтобы передать их в руки нынешнего украинского правительства, точнее, уличить это правительство в том, что оно недееспособно.