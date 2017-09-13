Митрохин не оставил Гудкову шансов на участие в выборах мэра Москвы от «Яблока»

Председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин не оставил Дмитрию Гудкову шансов на участие в выборах мэра Москвы от партии.

Это случилось после того, как Гудков отказался участвовать в дебатах на «Эхе Москвы», на которые он его пригласил. Митрохин написал на своей странице в Фейсбуке: «Испугавшись пойти со мной на дебаты, @gudkovd окончательно зачеркнул свои шансы выдвинуться в мэры от ЯБЛОКА Нам не нужны слабаки».

«Единственный, с кем сейчас имеет смысл дебатировать в столице, — это Сергей Собянин», — ответил Гудков. Он также напомнил, что за последние полгода дважды проводил дебаты с Митрохиным, и в обоих случаях выигрывал.

Муниципальные выборы в Москве прошли 10 сентября. По их итогам «Яблоко» заняло второе место, уступив лидерство «Единой России». Кандидаты, которых поддерживал штаб «Объединенных демократов» Дмитрия Гудкова, получили большинство в 18 муниципальных собраниях Москвы, отмечает «Дождь».



