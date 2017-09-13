Генсек ООН: хорошие отношения между Россией и США - залог мировой стабильности
13 сентября 2017, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Для международной стабильности прежде всего важны конструктивные отношения между США и Россией, в противном случае страдает все мировое сообщество, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 13 сентября обратил внимание на необходимость стабилизации отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает ТАСС.
Генсек ООН высказался о важности конструктивных отношений между США и Россией отвечая на вопрос о кризисе в отношениях двух держав.
Антониу Гутерриш считает очевидным, что мировая стабильность во многом зависит от того, как ладят Россия и Америка и выразил надежду, что вскоре кризис в отношениях двух стран закончится.