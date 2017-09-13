Украинская армия перегруппировывается у крымских границ

Украинская армия перегруппировывается у границ Крыма на Херсонщине, что тревожит мирных жителей, которые боятся оказаться в зоне военных действий. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавно.

На границах Украины с Донбассом и Крымом резко возросла активность силовиков, сообщает 13 сентября на своём YouTube-канале бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавно. Бывшего народного избранника извещают жители Херсонской области на границе с Крымом. Люди информируют Журавно о «непонятных передвижениях военной техники» вблизи границы.

Люди передали видео с передвижением колонны артиллерии в сторону Крыма со стороны Херсона. А 10 сентября большая колонна военной техники ушла в сторону Херсона, - грузовики шли загруженными, а чем, непонятно. 11 сентября большая колонна военной техники прошла в направлении города Николаев.

Бывший депутат выяснил, что часть военной техники из Николаева была перенаправлена в сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Президент Украины намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовыми методами и не планирует соблюдать Минские соглашения, считает экс-депутат.