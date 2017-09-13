Спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. Он сказал, что от него такой инициативы не исходило, все придумали журналисты.

"Мой кандидат один - Владимир Владимирович Путин. Вот по-другому и не мыслю и считаю, что это тот человек, который уже и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране и эффективное решение вопросов по общему благосостоянию граждан и преодолению кризиса. Поэтому нам надо дорожить тем, что у нас есть", - цитирует Володина "Интерфакс".

Он ожидает, что Путин выдвинет свою кандидатуру.

Ранее источник «Коммерсанта» рассказал, что в Кремле практически завершилась разработка стратегии президентской кампании и выдвижения кандидатуры Владимира Путина на новый президентский срок стоит ожидать в ноябре.



