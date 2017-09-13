В Волгоградской области единый день – в активе у «Единой России»

День города, который Волгоград отметил в минувшее воскресенье, совпал с единым днем голосования. В регионе прошли выборы двух депутатов областной думы, 46 глав сельских поселений и 267 депутатов органов местного самоуправления.

Никаких сюрпризов итоги голосования не принесли. В отличие от московского региона, где успешно выступили независимые кандидаты, потеснив представителей «Единой России», в Волгоградской области, как и в былые времена, движение вперёд идет под бдительным руководством и направлением правящей партии.

На выборах глав сельских поселений представителям «Единой России» достался 41 мандат. Самовыдвиженцам удалось взять четыре мандата, и только один мандат - «Справедливой России».

Среди депутатов представительных органов сельских поселений расклад такой: 211 мандатов достались кандидатам от «Единой России», по десятку – у КПРФ и «Справедливой России», 8 – у ЛДПР. Еще семь мест взяли самовыдвиженцы.

В гордуму Михайловки по единому округу большинство голосов получила «Единая Россия», набрав более 65%. Лидерами в одномандатных округах также стали кандидаты ЕР, и лишь в одном округе – самовыдвиженец.

В самом Волгограде прошли довыборы на места в областную думу, которые освободили ушедшие на повышение в Москву однопартийцы-единороссы. По Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 самый большой процент голосов набрал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин. У него 63,90%. Остальные четыре кандидата – далеко позади. Среди пятёрки по Среднеахтубинскому одномандатному лучшие показатели у Михаила Струка. За него - 66,95% голосов. Генеральный директор «Птицефабрики Волжская» и сын действующего депутата облдумы Владимира Струка сменит отца, который после победы родственника написал заявление о сложении полномочий.