О том, что в Верховной раде Украины есть российские агенты, заявил 15 июля с трибуны украинского парламента член коллегии МВД Украины и народный избранник в парламенте страны Антон Геращенко.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко на заседании Верховной рады заявил о наличии кремлевских агентов среди украинских депутатов. При этом Геращенко уточнил, что этих самых агентов стало намного меньше, чем раньше, но они все же есть, сообщает РИА Новости.

По словам Геращенко, «агенты Кремля» были в раде и до 2014 года, а сейчас их стало меньше. Смысл сказанного сразу становится понятен, когда появляется дата Майдана, после которого на Украине поменялась власть. Геращенко считает кремлевскими агентами всех, кто имеет общий с Россией бизнес, общую недвижимость и общее прошлое.

Главной целью тирады Геращенко было дать понять слушателям, что все, кто призывает украинцев к досрочным выборам, и есть те самые «агенты Кремля».