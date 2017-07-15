Франц Клинцевич прокомментировал отношения между ЕС и Украиной

Российский сенатор Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, высказался 15 июля по поводу отношений между Украиной и Евросоюзом и назвал их кризисными.

Комментарий Франца Клинцевича по ситуации между Украиной и ЕС приводит газета «Известия». Сенатор назвал отношения между Украиной и ЕС кризисом. В доказательство сенатор приводит факт отсутствия итоговой декларации саммита Украина–ЕС, - «Аргументы недели» об этом сообщали

Клинцевич заметил, что сообщество Украина-ЕС еще даже соглашение о сотрудничестве не подписали, а кризис в их отношениях – налицо. А мнение министра внутренних дел Климкина о том, что декларация – это ненужная бумажка Клинцевич назвал «хорошей миной при плохой игре».