Белый дом будет наказывать СМИ за фальшивки про Россию

Американских журналистов будут теперь жестко наказывать за инсинуации относительно России и ее «сговоре» с администрацией Трампа. Об этом заявил 15 июля заместитель помощника главы США Себастьян Горка.

Администрация США будет давать жесткий отпор журналистским «уткам» про Россию и ее якобы связь с администрацией Трампа, сообщает ТАСС. Заместитель помощника Трампа Себастьян Горка предупредил ведущие американские СМИ, что лично будет следить за исполнением данного требования.

При этом Горка, в американской традиции, пообещал, что станет питбультерьером для нарушителей этого требования администрации.

Надо сказать, что Горка входит в состав Совета национальной безопасности США и его обещание «дать отпор СМИ» - не пустой звук.