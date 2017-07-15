Кадыров пригрозил: Россия - сильное государство, ядерная держава

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO заявил, что "Америка не такое сильное государство", а "Россия — сильная, ядерная держава".

Чеченский лидер высказал мнение, что проводимая США политика направлена против России и ее руководства. Кадыров напомнил - один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. "У меня хорошая армия, которая может нападать и защищать", - подчеркнул Кадыров, имея ввиду чеченских военных.

"Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать", - сказал глава Чечни.

"У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим. Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать", — разъяснил в Telegram Кадыров высказывание из своего интервью.

В интервью этому изданию Рамзан Кадыров ответил на вопрос о преследовании геев в Чечне. Он предложил всех имеющихся в республике геев перевезти в Канаду "чтобы очистить кровь".