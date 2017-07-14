Путин: получение российского гражданства для украинцев будет упрощено

Ранее глава России Владимир Путин в разговоре с рабочими Лебединского ГОКа сказал, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной. Такую же мысль Путин высказал и на встрече с губернатором региона.

На встрече с главой Белгородской области Евгением Савченко Путин говорил о российской паспортно-визовой политике относительно Украины, пишут «Известия».

Путин сказал, что для граждан Украины правила получения российского гражданства будут упрощены. Справка о выходе из украинского гражданства больше не понадобится, что значительно упростит для украинца получение российского паспорта. Вместо справки о выходе из гражданства нужно будет лишь подтверждение факта обращения к украинским властям по этому поводу.