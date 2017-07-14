МИД РФ: на арестованные объекты дипсобственности проникли спецслужбы США
14 июля 2017, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
//Политика 13+
14 июля 2017, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
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В Петербурге в очереди к святым мощам задержали вора-карманника
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//Криминал
В Чебоксарах директор Всероссийского общества глухих попался на мошенничестве
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