МИД РФ: на арестованные объекты дипсобственности проникли спецслужбы США

Об аресте российской дипломатической собственности в США «Аргументы недели» сообщали ранее. Ситуация с недвижимостью так и не решается, а тем временем эту собственность изучают спецслужбы США.

Американские спецслужбы проникли на объекты арестованной российской дипсобственности. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что ведомство располагает доказательствами того, что проникновения сотрудников американских спецслужб на территорию арестованной российской дипсобственности уже были, и не один раз, передает телеканал "Россия 1".

Представитель МИДа отметила, что на подобные объекты простые граждане не полезут, а допуск на них дают как раз спецслужбы.