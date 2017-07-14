Путин: Россия открыта для сотрудничества с Украиной

Глава России Владимир Путин 14 июля посетил Белгородскую область с рабочей поездкой. Президент РФ встретился с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината. В числе прочих проблем обсудили и Украину.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского ГОКа ответил и на вопросы металлургов про отношения с Украиной, пишут «Известия».

Путин считает, что в отношении Украины у России не все потеряно и есть возможность возобновить экономическое сотрудничество с этой страной. Во всяком случае, Россия в таком сотрудничестве очень заинтересована, сказал президент.

По мнению Путина, украинский кризис будет продолжаться до тех пор, пока не иссякнет терпение украинского народа, и Путин надеется, что народный гнев разрешится бескровно.