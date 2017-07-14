СМИ: сын Трампа беседовал с юристом из РФ в присутствии советского разведчика

Бывших разведчиков не бывает, поэтому встреча Трампа-младшего с российским юристом приобретает иной окрас, если на этой встрече присутствовал человек, служивший в советской разведке и перебравшийся в США.

Встреча Дональда Трампа-младшего с юристом из России Натальей Весельницкой летом 2016 года стала достоянием СМИ и «Аргументы недели» про эту встречу сообщали.

О том, что на упомянутой встрече присутствовал кадровый советский разведчик, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал NBC.

Телеканал не озвучивает имя этого разведчика, но известно, что тон работал на советскую разведку, а затем перебрался в Америку и по-прежнему имеет контакты со своими коллегами из России. Данный факт может заинтересовать структуры, которые расследуют «влияние России» на выборы в Америке.