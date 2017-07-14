Макрон прокомментировал визит Трампа во Францию

В пятницу, 14 июля, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал визит американского лидера Дональда Трампа в Париж.

Макрон в своей речи на площади согласия назвал посещение главы США Дональда Трампа и его супруги Мелании Франции в День взятия Бастилии "знаком дружбы". Лидер страеы заметил, что эта дружба проходит через все времена. Кроме того политик поблагодарил власти США за выбор, который они сделали сто лет назад, передают "Известия".

Ранее сообщалось, что Трамп присутствует на параде на Елисейских полях, в котором впервые за пятнадцать лет участвуют американские военные.